До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 7 січня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 7 січня.

Що принесе гороскоп Таро з однією картою для знака зодіаку? Читайте далі.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута

Ви боєць, Овен, тому, коли останнє випробування ледь не виявилося сильнішим за вас, це було разюче, але ви міцний горішок, і коли життя б'є вас сильно, ви даєте здачі ще сильніше.

Ось чому ви процвітали тим часом, будучи справжнім натхненням для всіх.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов

Зміна є частиною життя, і це можливість зростати. Не скаржтеся, що речі не залишаються незмінними. Одноманітність – це застій.

Скористайтеся шансом спробувати щось нове. Ви зростатимете і ніколи не будете колишнім, але в хорошому сенсі.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов

Ви не з тих, хто шукає конфронтації, але коли хтось вирішує вивалити свої проблеми на обличчя, ви дасте відповідь.

Це ваш шанс бути прямим та чесним. Якщо чесність – найкраща політика, ви надаєте їм послугу, говорячи те, що ви дійсно думаєте.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Кубок солі

Якщо очі - дзеркало душі, вони також є воротами у ваш розум. Ви повинні годувати свій дух гарною їжею.

Зосередьтеся на речах, які підносять ваші думки та почуття. Приймайте красиві речі, такі як класична чи джазова музика, мистецтво та природа.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Шістка Жезлів

Єдине, що вам потрібно робити щодня, це вірити в те, хто ви є.

У тебе багато чудових якостей і якостей, Лев, тому, коли ти відчуваєш емоції, втому чи невпевненість у собі, нагадай собі, що, незважаючи ні на що, ти народжений, щоб бути лідером і перемагати.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Повішений, перевернута

Немає сенсу чекати, поки хтось інший ухвалить рішення за вас.

Отже, ви дали людині можливість висловити свою думку, але правда, що ви той, хто приймає рішення за себе. Ви капітан свого корабля та справжній король свого замку.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Імператриця

Ви жіночний дух і душа, Терези, тому, коли ви відчуваєте, що вам потрібно зробити так багато роботи, це віддаляє вас від більш м'якої сторони вашої особистості.

Зробіть щось, що нагадає вам про вашу більш м'яку сторону. Добре залишатися вірним собі.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута

Ви знаходитесь в місці, де ухвалення рішень дається нелегко. Це може бути поєднання факторів, що викликають плутанину.

Дайте собі час обміркувати все, що потрібно переглянути. Впевненість прийде, коли ви будете готові, і ви побачите, що рішення часто ухвалюються самі собою.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Кубків

Так приємно озирнутися на своє життя і зробити міні-огляд того, як далеко ви просунулися.

Хто б міг подумати, що ти зараз на цьому місці? Так довго ти думав, що тобі кінець, та ні. Ти знову повстаєш!

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Верховна Жриця, перегорнута

Отже, ви не впевнені, що говорить ваше серце. У вашому житті багато шуму, і це може бути одним із факторів, які заважають вам чути свій внутрішній голос.

Медитуйте. Очистіть своє оточення. Дайте собі шанс відновити зв'язок із вашою вищою силою.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Місяць

Ви відчували себе в пастці останнім часом? Ви можете відчувати, що відбувається, але ви не можете зрозуміти, що саме.

Ви можете ще деякий час не знати, чому саме ви не можете довіряти, але правда завжди рано чи пізно виходить на світ. Зачекайте на неї.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Королева пентаклів

Залишайтесь практичними. Іноді важливо не те, що ви відчуваєте, а те, які факти. Яку істину ви вважаєте найважливішою, яку ви не можете спростувати?

Не живіть у запереченні. Небезпечно заперечувати те, що прямо у вас перед очима.

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