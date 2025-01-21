Юлія Саніна, відома українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss, опинилася в центрі обговорення в соціальних мережах після публікації сімейних фотографій із гірськолижної відпустки.

Замість компліментів публікація викликала хвилю критики, пов'язану з поведінкою артистки та її сім'ї під час війни.

Саніна нещодавно залишила Україну, щоб возз'єднатися з чоловіком, музикантом Валом Бебком, який виїхав із країни ще на початку повномасштабного вторгнення та не повертався. До цього співачка продовжувала жити та працювати в Україні, проте пізніше ухвалила рішення виїхати.

Разом із дев'ятирічним сином Данилом пара вирушила на відпочинок у гори. Юлія поділилася кадрами, де сім'я проводить час на лижних трасах. На фото вона показала, як син впевнено катається на лижах та моменти відпочинку з чоловіком.

Кадри супроводжувалися лаконічним підписом: "Давно не бачилися". Однак така публікація викликала обурення передплатників. У коментарях багато хто звинуватив співачку в неповазі до українського суспільства, яке переживає наслідки війни.

Ось кілька коментарів користувачів:

"Суспільство травмовано, демонстрація розкішного життя може лише посилити напругу". "Ваш чоловік ухилянт на лижах, який вільно відпочиває за кордоном, поки що інші не можуть дозволити собі подібного". "Ви ризикуєте кар'єрою в Україні, публікуючи такі знімки". "Багато сімей розділені війною, а тут - лижні курорти і щаслива родина за кордоном".

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