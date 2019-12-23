Пропагандисти Кремля не витримали через заяви Польщі в бік Володимира Путіна

Пропагандисти Кремля кинулися на захист президента РФ Володимира Путіна, який зробив скандальну заяву про передісторію початку Другої світової війни

Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало офіційну заяву, в якій висловили занепокоєння і недовіру через висловлювання Володимира Путіна, які стосуються генезису і перебігу Другої світової війни, які представляють фальшиву картину подій.

Крім того, в заяві підкреслили, що висловлювання Путіна нагадують "пропагандистські наративи епохи сталінського тоталітаризму, які засудив навіть радянський лідер Микита Хрущов".

Російські пропагандисти один за одним вибухнули обуренням через заяви Польщі. Наприклад, російський журналіст Олег Лур'є показав спільне фото лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера з президентом Польщі Юзефом Пілсудським. Він написав, що може довго показувати знімки Гітлера з іншими політичними діячами, але зі Сталіним знімок навряд чи хтось знайде.

На його риторику тут же відреагував український блогер і політолог Олексій Голобуцький, який назвав публікацію даного фото - "прикладом рівня російської пропаганди".

"тобто, немає фоточки Гітлера зі Сталіним – значить, не було ні пакту Молотова-Ріббентропа, ні нападу на Польщу і багатьох інших прикладів німецько-радянського співробітництва. Аргументація для дебілів", – обурився український політолог Олексій Голобуцький.

Ще один пропагандист Кремля, політолог з Донбасу Володимир Корнілов, який отримав громадянство РФ, почав критикувати заяви Польщі.

Він почав стверджувати, що нібито вивчив гнівну заяву Польщі і тамтешнього Інституту нацпам'яті, які обурилися після заяв Путіна.

Корнілов почав віщати, що не зміг знайти в заявах МЗС Польщі нічого про наміри польського дипломата ставити пам'ятник Гітлеру в Варшаві, а також ролі цієї країни в розділі Чехословаччини.

"А що ж таке? Чому поляки проігнорували ці слова? Адже якщо це неправда, така можливість викрити була! Тому і "не помітили" цих слів – адже знають, що це чиста правда", – обурився пропагандист.