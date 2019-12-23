Пропагандисти Кремля кинулися на захист президента РФ Володимира Путіна, який зробив скандальну заяву про передісторію початку Другої світової війни
Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало офіційну заяву, в якій висловили занепокоєння і недовіру через висловлювання Володимира Путіна, які стосуються генезису і перебігу Другої світової війни, які представляють фальшиву картину подій.
Крім того, в заяві підкреслили, що висловлювання Путіна нагадують "пропагандистські наративи епохи сталінського тоталітаризму, які засудив навіть радянський лідер Микита Хрущов".
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Російські пропагандисти один за одним вибухнули обуренням через заяви Польщі. Наприклад, російський журналіст Олег Лур'є показав спільне фото лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера з президентом Польщі Юзефом Пілсудським. Він написав, що може довго показувати знімки Гітлера з іншими політичними діячами, але зі Сталіним знімок навряд чи хтось знайде.
На його риторику тут же відреагував український блогер і політолог Олексій Голобуцький, який назвав публікацію даного фото - "прикладом рівня російської пропаганди".
"тобто, немає фоточки Гітлера зі Сталіним – значить, не було ні пакту Молотова-Ріббентропа, ні нападу на Польщу і багатьох інших прикладів німецько-радянського співробітництва. Аргументація для дебілів", – обурився український політолог Олексій Голобуцький.
Ще один пропагандист Кремля, політолог з Донбасу Володимир Корнілов, який отримав громадянство РФ, почав критикувати заяви Польщі.
Він почав стверджувати, що нібито вивчив гнівну заяву Польщі і тамтешнього Інституту нацпам'яті, які обурилися після заяв Путіна.
Корнілов почав віщати, що не зміг знайти в заявах МЗС Польщі нічого про наміри польського дипломата ставити пам'ятник Гітлеру в Варшаві, а також ролі цієї країни в розділі Чехословаччини.
"А що ж таке? Чому поляки проігнорували ці слова? Адже якщо це неправда, така можливість викрити була! Тому і "не помітили" цих слів – адже знають, що це чиста правда", – обурився пропагандист.