Буде перебувати в лікарні збройних сил

Президент госпіталізований після того, як він впав у своїй президентській резиденції в столиці

Про це йдеться в заяві адміністрації президента, передає Reuters.

Наголошується, що в понеділок лідер Бразилії Жаир Болсонаро був доставлений в лікарню для пильного огляду.

Наголошується, що огляд не виявив жодних проблем.

Президент Бразилії буде перебувати в лікарні збройних сил під наглядом протягом 6-12 годин.

Нагадаємо, нещодавно Болсонаро заявив, що у нього, можливо, рак шкіри.

Про свої побоювання з приводу онкології президент Бразилії повідав після візиту в лікарні, де лікарі видалили у нього родимку з вуха.

Президент зазначив, що він почуває себе непогано. Однак медики порадили йому скасувати поїздку в Сальвадор із-за сильного виснаження організму.

Зазначимо, саме Жаїра Болсонаруа вважають ідейним натхненником Володимира Зеленського.

Так, агентство Bloomberg повідомляло, що Президент України Володимир Зеленський у своїй політичній кар'єрі бере приклад з лідера Бразилії Жаїра Болсонару і глави Франції Еммануеля Макрона.

Наголошується, що приклад Болсонару надихнув Зеленського сформувати команду, з якою він буде керувати країною.

«Я не знаю, якою мірою це можна зробити в Україні, але я думаю, що це грандіозна ідея», – раніше висловився про політику Болсонару Зеленський.

«Це правильний хід залучати різноманітних професійних менеджерів, зокрема з США, до влади. Це дає людям надію. Для мене це дуже яскрава ілюстрація», – заявив він.

Зазначимо, що Жаир Болсонару – президент Бразилії з 1 січня 2019 року. Закінчивши престижну Військову в 1977 році, був армійським десантником і артилеристом. Відслуживши 17 років, дослужився до звання капітана.

Вперше був обраний до міськради Ріо-де-Жанейро в 1988 році, з тих пір сім разів ставав депутатом національного парламенту. Висунув свою кандидатуру на президентських виборах 2018 року під гаслом «Бразилія понад усе, а Господь вище всіх».

Нагадаємо, экс-президенту поставили невтішний діагноз, політик в лікарні.

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