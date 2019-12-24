В Росії сталося нове НП з військової гордістю
В Хабаровському краї зазнав аварії винищувач Т-50 (Су-57), який називають чи не найкращим у світі серед літаків п'ятого покоління. Інцидент стався в тайзі під Комсомольському-на-Амурі.
Катастрофа сталася в 120 км від аеродрому Дземги під час випробування двигуна –винищувач впав і вибухнув. Машина повністю зруйнована. На даний момент фахівці шукають чорні ящики.
Льотчику, який пілотував багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, вдалося катапультуватися. Його підібрав вертоліт Мі-8. Повідомляється, що постраждалих в результаті НП немає.
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Російські ЗМІ пишуть, що літак - не військовий і належить Комсомольському авіазаводу імені Гагаріна, изготовившему винищувач. У силових структурах Росії повідомили основні версії аварії Т-50 - несправність і помилка пілотування.
Нагадаємо, раніше в Рязанській області Росії під час випробування новітнього військового безпілотного апарату "Оріон" сталося ЧП. Він впав поблизу багатоквартирного житлового будинку. Ніхто не постраждав.
Користувачі в мережі почали активно жартувати на тему нових випробувань:
"Хоч не радіоактивний?", "Нічого нового і дивного...", "з непередбачуваною траєкторією?", "Дивно. У Воронежі ж таке повинно було трапитися.", "Не впав, а здійснив жорстку посадку.", "Ох вже ця кривизна землі", "Документалістика не їх жанр. Союзмультфільм форевер", "Це були випробування самознищення.", "Привіт. Чому у Путіна все падає?".
Нагадаємо також, реакцію Володимира Путіна на запитання про навчання зобразили яскравою фотожабой.
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Відомо, що в ході тренувань радянський атомний підводний крейсер К-44 «Рязань» вдало запустив першу балістичну ракету, а друга — не вийшла з пускової установки.
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А ще Politeka писала, що літак впав поблизу житлового будинку
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