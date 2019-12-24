Є дві версії події

Російська журналістка позбулася роботи після великої прес-конференції Володимира Путіна

Про це пише видання Знак.

Мова йде про журналістку Алісe Яровську, яка працювала на регіональному телеканалі "Ямал-регіон".

Відомо, що залишити посаду після прес-конференції Володимира Путіна їй запропонував роботодавець.

При цьому російські ЗМІ озвучують відразу дві версії того, чому Аліса Яровська втратила роботу після "бенефісу" Володимира Путіна.

Як відомо, на прес-конференції лідера Кремля вона поставила питання про будівництво мосту через річку Обь в рамках великого інфраструктурного проекту "Північний широтний хід", який, у свою чергу, був раніше заморожений. Яровська також зазначила старання губернатора Ямалу.

Керівництву ж регіону не сподобалася ремарка Аліси Яровської щодо активності глави округу в проекті СШХ.

Згідно з другою версією, під час прес-конференції Аліса Яровська часто акцентувала увагу на зовнішності Володимира Путіна, згадуючи ботокс.

"Не бачу ботокса і філлеров, виглядає на свої", – йдеться у підписі до опублікованого знімка.

Раніше ми повідомляли про те, що США дали потужний стусан Володимиру Путіну. Таку думку озвучив блогер Ель Мурид.

За його словами, Росії нічим відповісти на санкції США проти "Північного потоку-2", тому слова Лаврова про "дії у відповідь" не треба сприймати всерйоз.

"Колоніальної периферії нічим відповідати розвиненої метрополії. А дрібні укуси ніякого значення не мають. Загрози відповіді, швидше - рефлекс. Ритуал. Особливо якщо врахувати, наскільки витончено американці вмили російських партнерів, продемонструвавши тотальну технологічну відсталість "енергетичної наддержави", - додав блогер.

Він підкреслив, що будівництво газопроводу переносяться на невизначені терміни і разом з цим у Росії з'являється ще одна серйозна проблема.

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