Недавня катастрофа з авіаносцем «Адмірал Кузнєцов» стала справжньою кармою для росіян

Блогер Олексій Петров на своїй сторінці в Фейсбук нагадав про те, що Росія свого часу вкрала авіаносець у своїх сусідів, тобто в України.Про це пише Politeka.

«Все! Радості повні штани. Тепер у великої і безумовно бойової лапотної імперії є свій авіаносний крейсер! А це ж дуже і дуже! Не те що американські задрипані сучасні авіаносці разом узяті! Тут один секретний чорний дим із труби, (після того, як згорить секретне вугілля), чого вартий! Може задимити до смерті кого завгодно», - пише блогер.

Він нагадав і про бойові успіхи авіаносця, який перед пожежею встиг знищити п'ять російських літаків разом з частиною екіпажу. Безперервну низку НП з «Адміралом Кузнєцовим» Петров пояснює кармою.

«І зрештою, коли внізапна загорілася тирса, просочена горючою сумішшю, дровоносець «Помирав Кузнєцов» особисто накрився ватною ковдрою, відправивши на той світ ще трохи героїчних росіянських моряків. А все чому? Бо нех красти. Карма вона така! Все одно наздожене, і крейсер знищить до х**ів!», - підсумував блогер.

Він порадив Росії повернути Україні Крим «поки не пізно», зазначивши, що в іншому випадку карма почне мстити їм і там.

Раніше ми писали, що ті, хто припускав, що після пожежі на авіаносці «Адмірал Кузнєцов» судну знадобляться додаткові колосальні кошти на ремонт, виявилися більш ніж праві.

За інформацією росЗМІ, джерело в штабі Північного флоту повідомив, що завдані пожежею збитки на «Кузю» може скласти 95 мільярдів рублів. При цьому спочатку його ремонт оцінювався в 60 мільярдів.

«Мова йде не тільки про пошкодження конструкцій авіаносця, але і про потерпілого ремонтному обладнання, що вийшли з ладу із-за травм військових і цивільних фахівців», – додав коментатор.

Нагадаємо, путінський авіаносець завдав потужного удару по росіянам: "корабель "Правого сектора".

Як повідомляла Politeka, військова гордість Путіна знову потрапила в біду: на шляху до "величі" встало сміття.

Також Politeka писала, що єдиний авіаносець Путіна спіткала сумна доля.