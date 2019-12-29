Помер російський актор театру і кіно Костянтин Юченков

Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення сайту Тверського академічного театру драми.

Народного артиста РФ Костянтина Юченкова не стало напередодні, 28 грудня. За інформацією рідних актора, він хоробро боровся з тривалим захворюванням, довго мучився, і хвороба виявилася сильніше нього.

Юченков помер у віці 72 років. Артист присвятив роботі всього себе – в його активі кілька художніх фільмів, останній з яких, присвячений темі Другої світової війни, вийшов у прокат зовсім недавно, в 2018 році. У загальному, артист присвятив сцені 50 років. Він більше виступав в театрі, і запам'ятався глядачам ролями Євгена Арбеніна в п'єсі Михайла Лермонтова «Маскарад», Месьє Амількара в «Пан, що платить» Іва Жаміака, а також в класиці Антона Чехова «Вишневий сад» у ролі Єрмолая Лопахіна. На його вистави ходили цілими сім'ями, місцева публіка просто обожнювала артиста.

У Костянтина Юченкова залишилося двоє онуків - Аріна і Дмитро. Він був одружений на народній артистці Росії, актрисі Тверського театру драми Ірині Андріановій, у них двоє дітей – син і дочка.

В 1998 році Юченков отримав звання народного артиста Росії.

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Для підтримки життя жінку ввели в стан медикаментозної коми. Вона перестала дихати самостійно через ускладнення від двосторонньої пневмонії, після чого її підключили до апарату штучної вентиляції легенів і вона померла.

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