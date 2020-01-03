Три ракетного удару вночі 3 січня були нанесені по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада
Як повідомляє телеканал Al-Arabiya, ракети впали поблизу вантажного залу, внаслідок чого загорілися два автомобілі.
В результаті обстрілу загинули вісім осіб. Як заявили в шиїтському формуванні "Аль-Хашд аш-Шааби", загинули п'ять членів організації, ще двоє - "гості, які прибули в багдадський аеропорт".
Повідомляється, що серед загиблих - глава спецпідрозділу "Кудс" іранського Корпусу вартових Ісламської революції генерал Касим Сулеймані. Також загинув керівник управління громадських зв'язків "Аль-Хашд аш-Шааби" Іраку Мухаммеда аль-Джабір.
Восьмий загиблий - цивільний, який помер у своїй машині біля аеропорту після того, як в нього влучила одна з ракет.
Також повідомляється, що постраждалих є серед мирного населення. Також отримали поранення 12 іракських солдатів, які несли службу на блокпосту біля в'їзду в аеропорт. У нього потрапила одна з ракет.
Ще одна прилетіла на злітно-посадкову смугу, з-за цього аеропорт закрили.
Нагадаємо, 31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.
Спроба атакувати диппредставництво сталася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиками шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла". Повітряні сили США завдали удару по позиціях угрупування в Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стала відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Всього в результаті ударів загинули 25 бойовиків.
Нагадаємо, протести в столиці переросли в сутички.
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