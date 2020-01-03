Три ракетного удару вночі 3 січня були нанесені по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада

Як повідомляє телеканал Al-Arabiya, ракети впали поблизу вантажного залу, внаслідок чого загорілися два автомобілі.

В результаті обстрілу загинули вісім осіб. Як заявили в шиїтському формуванні "Аль-Хашд аш-Шааби", загинули п'ять членів організації, ще двоє - "гості, які прибули в багдадський аеропорт".

Повідомляється, що серед загиблих - глава спецпідрозділу "Кудс" іранського Корпусу вартових Ісламської революції генерал Касим Сулеймані. Також загинув керівник управління громадських зв'язків "Аль-Хашд аш-Шааби" Іраку Мухаммеда аль-Джабір.

Восьмий загиблий - цивільний, який помер у своїй машині біля аеропорту після того, як в нього влучила одна з ракет.

News Alert : AH-64 Apaches deploying flares over the US Embassy in #Baghdad Iraq this evening as the protest by the Kataeb Hezbollah supporters continue. Meanwhile 100 U.S. Marines are being sent to the Embassy.pic.twitter.com/qBxjEhfPGp — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) December 31, 2019

Також повідомляється, що постраждалих є серед мирного населення. Також отримали поранення 12 іракських солдатів, які несли службу на блокпосту біля в'їзду в аеропорт. У нього потрапила одна з ракет.

Ще одна прилетіла на злітно-посадкову смугу, з-за цього аеропорт закрили.

Protesters celebrate in Tahrir Square in #Baghdad with the killing of Qassem Soleimani. pic.twitter.com/wFYhBLOL00 — Sarwan Wllatzheri (@SarwanBarzani_) January 3, 2020

Нагадаємо, 31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори і розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

#BREAKING : Protesters in support of Kataeb Hezbollah storm the U.S Embassy compound in Baghdad , Iraq . pic.twitter.com/2uhi3ogXlw — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) December 31, 2019

Спроба атакувати диппредставництво сталася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиками шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла". Повітряні сили США завдали удару по позиціях угрупування в Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стала відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Всього в результаті ударів загинули 25 бойовиків.

Нагадаємо, протести в столиці переросли в сутички.

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