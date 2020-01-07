Це вже друга НП за останні дні

Стало відомо про нову НП, яка сталася з хваленим кораблем Володимира Путіна

Про це у своєму Facebook повідомив журналіст та експерт Андрій Клименко, передає Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, плавуча резиденція президента РФ Володимира Путіна "Маршал Устинов" не зміг пришвартований до пірсу в Стамбулі.

Як розповідає Клименко, приблизно об 11.00 за київським часом чотири турецьких буксира марно намагалися допомогти ракетному крейсеру "Маршалу Устинову" пришвартуватися у військового причала на мисі Сарайбурну, але той не зміг зайти "на почесне місце" і повернувся на стоянку, яка знаходиться в Мармуровому морі.

Журналіст також нагадав, що плавуча резиденція Володимира Путіна несподівано прибула в окупований Крим перед Новим роком, а 5 січня корабель став на якір в Мармуровому морі.

Клименко стверджує, що прибуття крейсера в Стамбул "безпосередньо пов'язане з візитом Путіна для зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.

"Добити, щоб не мучився", "Як турецькі служби чітко працюють", "Де він і буде переможно затоплений для залякування і науки", "А ще з ранку писали,що приплив Пыню охороняти. Зразок 8 буде в Туреччині помідори тиснути", "Черговий прорив", "Старому схоже пора на металобрухт", "Попутил берега", "Досить лякати НАТО, вони вже не можуть більше сміятися! Плачуть в сторонці. Пожалійте убогих", "Кращий друг Кузі..", "Чудовий корабель. Просто капітан і команда нажралися горілки", "Одне л*йно постійно горить, інше падає, третє врізається. У цій країні вже військова техніка в л*йно з цією корупцією перетворилася", - жартують користувачі в коментарях під постом журналиста.

Раніше ми розповідали про те, що військовий корабель Путіна спіткала доля "Адмірала Кузнєцова". У Чорне море на буксирі призвели великий десантний корабель ВМФ Росії "Орськ", на якому відбулася аварія.

Незвичайний конвой у протоці Босфор вдалося зняти турецькому фотографу. "Орськ" виконував завдання у Середземному морі в складі угруповання кораблів РФ. Це був третій похід великого десантного корабля до берегів Сирії.

Також ми повідомляли, що катастрофа з авіаносцем «Адмірал Кузнєцов» стала справжньою кармою для росіян. Блогер Олексій Петров нагадав про те, що Росія свого часу вкрала авіаносець у України.

Він нагадав і про бойові успіхи авіаносця, який перед пожежею встиг знищити п'ять російських літаків разом з частиною екіпажу. Безперервну низку НП з «Адміралом Кузнєцовим» Петров пояснює кармою.

Він порадив Росії повернути Україні Крим «поки не пізно», зазначивши, що в іншому випадку карма почне мстити їм і там.

Нагадаємо, путінський авіаносець завдав потужного удару по росіянам: "корабель "Правого сектора".

Як повідомляла Politeka, військова гордість Путіна знову потрапила в біду: на шляху у "величі" встав сміття.

Також Politeka писала, що єдиний авіаносець Путіна спіткала сумна доля.