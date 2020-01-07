Стало відомо про нову НП, яка сталася з хваленим кораблем Володимира Путіна

Про це у своєму Facebook повідомив журналіст та експерт Андрій Клименко, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, плавуча резиденція президента РФ Володимира Путіна "Маршал Устинов" не зміг пришвартований до пірсу в Стамбулі.

Як розповідає Клименко, приблизно об 11.00 за київським часом чотири турецьких буксира марно намагалися допомогти ракетному крейсеру "Маршалу Устинову" пришвартуватися у військового причала на мисі Сарайбурну, але той не зміг зайти "на почесне місце" і повернувся на стоянку, яка знаходиться в Мармуровому морі.

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Журналіст також нагадав, що плавуча резиденція Володимира Путіна несподівано прибула в окупований Крим перед Новим роком, а 5 січня корабель став на якір в Мармуровому морі. 

Клименко стверджує, що прибуття крейсера в Стамбул "безпосередньо пов'язане з візитом Путіна для зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.

"Добити, щоб не мучився", "Як турецькі служби чітко працюють", "Де він і буде переможно затоплений для залякування і науки",  "А ще з ранку писали,що приплив Пыню охороняти. Зразок 8 буде в Туреччині помідори тиснути", "Черговий прорив", "Старому схоже пора на металобрухт", "Попутил берега", "Досить лякати НАТО, вони вже не можуть більше сміятися! Плачуть в сторонці. Пожалійте убогих", "Кращий друг Кузі..", "Чудовий корабель. Просто капітан і команда нажралися горілки", "Одне л*йно постійно горить, інше падає, третє врізається. У цій країні вже військова техніка в л*йно з цією корупцією перетворилася", - жартують користувачі в коментарях під постом журналиста.

Раніше ми розповідали про те, що військовий корабель Путіна спіткала доля "Адмірала Кузнєцова". У Чорне море на буксирі призвели великий десантний корабель ВМФ Росії "Орськ", на якому відбулася аварія.

Незвичайний конвой у протоці Босфор вдалося зняти турецькому фотографу. "Орськ" виконував завдання у Середземному морі в складі угруповання кораблів РФ. Це був третій похід великого десантного корабля до берегів Сирії.

Також ми повідомляли, що катастрофа з авіаносцем «Адмірал Кузнєцов» стала справжньою кармою для росіян. Блогер Олексій Петров нагадав про те, що Росія свого часу вкрала авіаносець у України.

Він нагадав і про бойові успіхи авіаносця, який перед пожежею встиг знищити п'ять російських літаків разом з частиною екіпажу. Безперервну низку НП з «Адміралом Кузнєцовим» Петров пояснює кармою.

Він порадив Росії повернути Україні Крим «поки не пізно», зазначивши, що в іншому випадку карма почне мстити їм і там.

Нагадаємо, путінський авіаносець завдав потужного удару по росіянам: "корабель "Правого сектора".

Як повідомляла Politeka, військова гордість Путіна знову потрапила в біду: на шляху у "величі" встав сміття.

Також Politeka писала, що єдиний авіаносець Путіна спіткала сумна доля.