Президент США Дональд Трамп відреагував на ситуацію в королівській британській сім'ї
Американський лідер в ефірі Fox News заявив, що його засмутило рішення принца Гаррі і Меган Маркл відмовитися від королівських обов'язків.
"Я думаю, що це сумно", - заявив Трамп.
Президент також зазначив, що позитивно ставиться до королеви Єлизавети II і вважає, що на своїй посаді вона не допускала помилок.
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"Я дуже поважаю королеву. З нею не можна так чинити", — додав президент США.
Нагадаємо, раніше герцог і герцогиня Сассекские заявили, що вирішили повністю відмовитися від привілеїв та обов'язків «старших» членів королівської сім'ї. Вони додали, що мають намір стати фінансово незалежними від Корони.
Варто відзначити, що в минулому році пара нишком створила комерційну команду в Голлівуді, включаючи колишнього бізнес-менеджера Меган і PR-компанію Sunshine Sachs.
Принц Гаррі і Меган Маркл підкреслили, що продовжать «повністю підтримувати» королеву.
Пара також хоче зберегти свої звання герцога і герцогині Сассексской, маєток Фрогморский котедж і рівень королівської безпеки.
Відзначимо, рішення принца Гаррі і Меган Маркл відмовитися від королівських привілеїв викликало хвилю обурення в Букінгемському палаці. Джерело повідомило, що Королева Єлизавета II глибоко засмучена таким рішенням. У свою чергу принц Уельський Чарльз і герцог Кембриджський Вільям люті.
В Букінгемському палаці повідомили, що обговорення питання знаходиться на ранній стадії і що такі питання швидко не вирішуються.
Також додамо, що після оголошення про складання своїх повноважень на Меган і Гаррі посипався шквал гострої критики і в британських ЗМІ. Зокрема, телеведучий популярної програми Good Morning Britain Пірс Морган назвав герцогиню інтриганкою і шахрайкою, а самого принца - клоуном. Але на цьому журналіст не зупинився. Він попросив Єлизавету ІІ позбавити молоду пару всіх титулів.
Телеведучий пошкодував 93-річну королеву і її 98-річного чоловіка Філіпа, яким на старості років доводиться терпіти витівки розбещеного онука і його підступної дружини.
Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".
Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.