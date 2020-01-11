Президент США Дональд Трамп відреагував на ситуацію в королівській британській сім'ї

Американський лідер в ефірі Fox News заявив, що його засмутило рішення принца Гаррі і Меган Маркл відмовитися від королівських обов'язків.

"Я думаю, що це сумно", - заявив Трамп.

Президент також зазначив, що позитивно ставиться до королеви Єлизавети II і вважає, що на своїй посаді вона не допускала помилок.

"Я дуже поважаю королеву. З нею не можна так чинити", — додав президент США.

Нагадаємо, раніше герцог і герцогиня Сассекские заявили, що вирішили повністю відмовитися від привілеїв та обов'язків «старших» членів королівської сім'ї. Вони додали, що мають намір стати фінансово незалежними від Корони.

Варто відзначити, що в минулому році пара нишком створила комерційну команду в Голлівуді, включаючи колишнього бізнес-менеджера Меган і PR-компанію Sunshine Sachs.

Принц Гаррі і Меган Маркл підкреслили, що продовжать «повністю підтримувати» королеву.

Пара також хоче зберегти свої звання герцога і герцогині Сассексской, маєток Фрогморский котедж і рівень королівської безпеки.

Відзначимо, рішення принца Гаррі і Меган Маркл відмовитися від королівських привілеїв викликало хвилю обурення в Букінгемському палаці. Джерело повідомило, що Королева Єлизавета II глибоко засмучена таким рішенням. У свою чергу принц Уельський Чарльз і герцог Кембриджський Вільям люті.

В Букінгемському палаці повідомили, що обговорення питання знаходиться на ранній стадії і що такі питання швидко не вирішуються.

Також додамо, що після оголошення про складання своїх повноважень на Меган і Гаррі посипався шквал гострої критики і в британських ЗМІ. Зокрема, телеведучий популярної програми Good Morning Britain Пірс Морган назвав герцогиню інтриганкою і шахрайкою, а самого принца - клоуном. Але на цьому журналіст не зупинився. Він попросив Єлизавету ІІ позбавити молоду пару всіх титулів.

Телеведучий пошкодував 93-річну королеву і її 98-річного чоловіка Філіпа, яким на старості років доводиться терпіти витівки розбещеного онука і його підступної дружини.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

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