Події, які відбуваються в Ірані також грають за розвиток подібних подій

Події, які зараз відбуваються у світі можуть призвести до Третьої світової

Сьогодні, 11 січня, Тайвань обере президента і депутатів парламенту. У сутичці лідирує претендує на другий термін нинішня глава острова Цай Інвень, яка має проамериканську позицію. Як це зазвичай буває на Тайвані, головною темою кампанії стали відносини з КНР.

Телеграм-канал Південний Китай склав прогноз про те, що відбудеться в світі, якщо переможе кандидат від Демократичної прогресивної партії Цай Інвень, передає Politeka.net.

У разі її перемоги, держава змінить свою назву на Тайванську республіку, крім того політик зірве інтеграцію з КНР, адже вона противник Пекіна.

Автор публікації вважає, що материк превентивно починає військову операцію в Тайванській протоці списуючи на це критичний обсяг проблем в економіці і соціальній сфері. Такі дії можуть призвести до Третьої світової.

Існують також фактори, які можуть прискорити військовий сценарій.

Як уточнюють в повідомленні Телеграм-каналу цими факторами є: події в Гонконзі, приєднання Білорусії, погіршення економіки КНР.

Зараз в КНР ведуть регулярні мобілізаційні навчання, які з легкістю можуть перетвориться на справжню військову операцію проти тих, хто їм заважає. Крім того, події, які відбуваються в Ірані також грають за розвиток подібних подій.

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