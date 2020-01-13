Відразу три регіони можуть вийти зі складу Російської Федерації

Про це в інтерв'ю журналістам розповів екс-полполковник КДБ Володимир Попов, передає Обозреватель.

За його словами, як тільки в РФ погіршиться фінансова ситуація, то Якутія, Урал і Далекий Схід захочуть вийти зі складу федерації.

Екс-офіцер КДБ також заявив, що як тільки зазначені регіони захочуть вийти зі складу федерації, то сама Росія неминуче розпадеться на окремі держави.

"Росія розпадеться однозначно, як тільки погіршиться фінансовий стан. Всі кошти, які надходять у Федеральний бюджет надходять з усіх країв Федерації", - озвучив Попов свій фатальний прогноз.

Підсумовуючи, екс-офіцер КДБ заявив, що Росія приречена на розпад, а про проблеми в регіоні говорив навіть сам глава уряду РФ.

"Периферія дуже погано розвивається. Медведєв сам недавно сказав, що досить від'їхати 100-150 км від Москви і все, ні водопроводу, ні електрики. Коли центральна влада ослабне і недостатньо буде фінансування, багаті регіони скажуть: а навіщо нам ця центральна влада? Якутія ж намагалася відділятися, у них є нафта і алмази, Урал теж заявляв про себе, у них там маса промислових підприємств, те ж саме на Далекому Сході. Так що Росія просто приречена на розпад", - резюмував він у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми повідомляли про те, що Росія може зникнути з лиця землі. Зокрема, в мережі з'явилося пророцтво про незавидне майбутнє Російської Федерації.

Блаженна стариця Матрона Московська володіла даром пророцтва, бачила майбутнє і могла читати чуже минуле. За переказами Матрона народилася без очей, а на її грудях була помітна вм'ятина хрестоподібної форми. А, коли їй виповнилося 17 років її наздогнав ще один недуга – вона перестала ходити і була сидячої на всі роки до самої кончини

Блаженна Матрона вважала, що Росія припинить своє існування, якщо росіяни довіряться брехливим людям. Вона передбачала, що в той час, коли росіяни погонятся за матеріальними цінностями і втратять віру в Бога, розпочнеться етап руйнування Російської Федерації.

Нагадаємо, Путіну показали, що залишилося від його єдиного авіаносця.

Як повідомляла Politeka, Путін тестує ракети для удару по Україні, лідера Кремля вивели на чисту воду.

Також Politeka писала, що Путін почав новий конфлікт проти Заходу, на кону доля України.