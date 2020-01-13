Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва зробила цинічну заяву, в якій зазначила, що вся Росія була б просто щаслива, якщо російська мова стане другою державною в Україні

До всього іншого вона озвучила неадекватні фантазії, запропонувавши, щоб в країнах Євросоюзу почали поширювати російську мову. Нахабні заяви прозвучали в прямому ефірі пропагандистської телепередачі "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Скандальна Скабєєва в'їдливо зауважила, що в РФ не збираються привласнювати собі російську мову, якщо хтось бажає, то може спокійно розмовляти на ній, де забажає. Адже, чим частіше він буде звучати, тим краще буде для РФ, адже можна зробити інші країни російськими юез втрат.

До всього іншого, вона пофантазувала, щоб вона стала державною в Україні.

"Ми жодним чином не присвоюємо російську мову. Навпаки – на здоров'я, розмовляйте, робіть її державною – в Україні, в Польщі, де завгодно, хто хоче і де хоче. Говорите російською мовою, а соромитеся", – уїдливо зазначила скандальна Скабеева.

Також раніше повідомлялося, що під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "60 хвилин", яку ведуть українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов, Юрій Кот почав закликати РФ якнайшвидше повернути собі українські землі, щоб перемогти там "фашизм".