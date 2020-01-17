Одіозний російський політик Володимир Жириновський напророкував Володимиру Путіну пост Генерального секретаря ООН



Оцінивши всі професійні якості глави Кремля, він вирішив, що Путін, після того, як залишить посаду президента, так чи інакше залишиться знаковим чиновником, якщо продовжить кар'єру політика.

«Ніде в світі більше немає чиновника такого роду кваліфікації. Адже він вже цілих двадцять років на самому, так би мовити, Олімпі, топ, на самому верху», - заявив він.

Жириновський вважає, що однією з посад, яку в майбутньому міг би зайняти Путін, після свого президентства, є пост Генерального секретаря ООН, або Північноатлантичного Альянсу.

«Можливо, він Генсеком буде ООН або НАТО під себе підімнемо? А може ШОС, Євразес?», - вразив черговим маренням заяву російський політик.



Жириновський регулярно робить божевільні припущення.

Нещодавно він висловив упевненість в тому, що Російської Федерації необхідно втрутитися в конфлікт на Близькому Сході.

Так, російський політик Володимир Жириновський, який відомий своїми українофобними ідеями, запропонував Російській Федерації посилити військову присутність на Близькому Сході, в тому числі в Ірані.

Скандальний політик заявив, що втручання РФ могло б нібито допомогти запобігти там потенційний ядерний конфлікт.

Як запевнив депутата Держдуми РФ ядерний конфлікт на Близькому Сході вже давно запланований, визначено навіть кількість жертв, які там будуть - 50 мільйонів чоловік.