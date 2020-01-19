Президент Росії Володимир Путін розпочав державний переворот, який загрожує непоправними наслідками



Як передає Politeka.net, таку думку висловив військовий експерт Ель Мурід на своїй сторінці в Facebook.



За його словами, Путін хоче привласнити конституційний статус Держраді, що є зараз дорадчим неконституційним органом і це справжній державний переворот.

"Держрада заточується під конкретну персону. Це дійсно злам теперішньої системи управління в Росії. Класична тріада з трьох гілок влади перетворюється на департаменти при Держраді. Зрозуміло, що керівник даного органу автоматично стає ключовою фігурою держави. Причому, його не обирати, а призначати досягнутих за підсумками апаратних домовленостей", - зазначив він.

Крім того, він підкреслив, що Путін ставить під загрозу стійкість держави.

"Після його відходу між правлячими кланами розпочнеться жорстка боротьба за цей суперпост. У підсумку вся конструкція влади може повністю розвалитися, адже вже зараз йде свідоме руйнування існуючих балансів, а на створення нових потім може банально не вистачити часу", - уклав експерт.

Раніше ми повідомляли, що Дмитро Медведєв оголосив про те, що уряд Росії йде у відставку у повному складі. Відповідну заяву було зроблено у середу, 15 січня, після виступу президента РФ Володимира Путіна з щорічним посланням до Федеральних зборів.

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