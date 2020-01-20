Життя акторки обірвалося у 26 років

Померла російська артистка Марина Рузавіна

26-річна актриса була педагогом-хореографом театру естради "Провінція", вона померла 17 січня. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російського артиста Сергія Казакова:

«Немає слів, щоб передати шок. Сумуємо всім численним колективом, дітей важко заспокоїти! Красива, розумна, талановита, нескінченно добра і позитивна».

Трагедія сталася в Пензі, РФ - через день після того, як Рузавіна відсвяткувала свій 26-й день народження. Офіційна причина смерті - тромб, що відірвався. Артистку поховали 18 січня.

В мережі люди пишуть слова співчуття рідним Марини і просто дивуються, чому з життя пішла така чудова дівчина, і талановита артистка:

«Який жах!!!»

«Трагедія, співчуваємо рідним»

«Світла пам'ять, така красуня…»

«Яка гарна ! Що ж це таке ? В такому віці тромб ???????? Ну як же шкода»

Раніше повідомлялося про те, що модель Медалін Девіс померла при спробі зробити ефектне фото.

Девіс була британкою, юна блондинка-красуня вирушила відпочивати з друзями, але все закінчилося трагічно. Так повідомляється, що дівчина мандрувала світом – в численних матеріалах у ЗМІ зазначається, що вона раніше побувала – за версією одних, тільки мала намір полетіти – пишуть інші у південну Азію, але біда наздогнала молоду і відому у себе батьківщині модель в Австралії.

Так у гонитві за популярністю в соцмережах, дівчина напередодні непоправного вирішила зробити яскраве фото-селфі – вона піднялася на одну із скель популярного туристичного маршруту і навела телефон на себе. Девіс хотіла сфотографуватися на тлі висхідного сонця на скелях, але зірвалася у прірву і розбився на смерть:

«Вона пролетіла 30 метрів, все сталося практично на очах у друзів молодої красуні». Зі слів очевидців, модель пролізла через огорожу і присіла на край скелі, дістала телефон, після чого її більше ніхто не бачив...

Нагадаємо, зупинилося серце легенди французького кіно.

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