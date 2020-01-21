Відеодоказ в мережі привів блогер Михайло Голуб

Він на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter поділився відео, яке опублікував місцевий житель Шанхаю, де панує коронавірус. Про це повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Житлові будинки в Шанхаї обприскують дезинфікуючим «порошком» після того, як місцевий житель, як повідомляється, заразився коронавірусом. Це відео було опубліковано іншому і не було офіційно підтверджено», – йдеться у підписі до відео.

Користувачі мережі налаштовані песимістично, про що можна суть їх коментарям в твіттері.

«Багато їх стало, і всю тайгу в го**про РФ вирубали, клімат змінився створилися умови для вірусу», «Все збувається "будуть епідемії". Можна відкрити євангеліє від Матвія гол. 24 і порівняти», «Шо знову «ми всі помремо»?», – саркастично зазначили в мережі.

На опублікованих кадрах можна побачити, що місто ніби «вимерла», і тільки по вулиці їде службова машина, яка обприскує будинку. Крім того, завивання сирени відсилає нас до моменту вибуху на АЕС у Чорнобилі. Атмосфера відео з Шанхаю не для людей зі слабкими нервами.

Важливо відзначити, що 1 січня у Китаї поліція затримала 8 осіб за поширення чуток про смертельний вірус в соцмережах. Вони до цих пір числяться як зниклі без вести.

Зараз же КНДР закрила кордони для всіх іноземних туристів із-за можливості епідемії.

Нагадаємо, що в Китаї вже підтвердили 291 випадок зараження новим коронавірусом. Як повідомляють азіатські ЗМІ, це кількість хворих, яке офіційно підтвердили. За неофіційними даними, інфекція вразила вже більше 1700 чоловік. Так вважають британці, які не довіряють китайською статистикою. Заходів китайського міста Ухань, звідки вірус почав поширюватися, повідомив, що від недуги загинуло 6 осіб. При цьому більше 200 людей залишаються у лікарні.

Нагадаємо, що перші випадки захворювання новим різновидом коронавіруса були зафіксовані ще перед Новим роком. Після свят кількість інфікованих стало активно рости і навіть вийшло за межі Китаю. Випадки зараження підтвердили в Таїланді, Японії і Південної Кореї.

Нагадаємо, що таємниця нового смертоносного вірусу розкрита, все ще гірше: як передається.

Як повідомляла Politeka, епідемія вірусної пневмонії: медики терміново звернулися до українців.

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