Дітей піддали цькуванню, через що виникають думки про самогубство, пише "StarHit"

В Красноярському краї РФ отримала продовження історія 13-річної школярки Даші, яка завагітніла від десятирічного друга Івана. Хоча родини юної пари прийшли до розуміння ситуації, герої драми зіткнулися з нерозумінням в суспільстві і цькуванням.

Діти розповіли про цькування, що ледь не змусило дівчинку покінчити з собою після того, як чутки про вагітність рознеслися по школі. Дашу обзивали повією, що вилилося в серйозний стрес.

“Я тоді з-за стресу випила дев'ять таблеток, у мене сталася передозування. Просто все це набридло. В той момент хотілося померти», — говорить дівчинка.

Мама хлопчика розповіла про проблеми, які відчуває її син. «Товариство лихе. Їм лише б розклювати, затоптати” - розповіла вона.

Хлопчик через цькування впав у депресію, почав вести розмови про суїцид. “А одного разу запитав: «Де можна повіситися?» У мене серце мало не розірвалося, я дуже злякалася», - розповіла мама.

Втім, сім'ї закоханих з розумінням поставилися до ситуації і в ефірі шоу «Андрій Малахов. Прямий ефір» всіляко демонстрували єдність.

Батьки кажуть, що були шоковані подією. Хоча вони знали про близьку дружбу Даші та Івана, навіть не уявляли, до чого вона призведе. Діти близько року тому, відразу стали спілкуватися.

Дитяча закоханість з часом переросла в цікавість. Даша розповіла, як у них все трапилося вперше. Діти сховалися під ковдрою в кімнаті Івана. Він завбачливо закрив двері кімнати на ключ. “Я не знала, що в десять років він зможе такі речі робити. Подумали, може, обійдеться», — зізналася.

Тим часом, багато експертів не вірять, що Ваня може бути батьком дитини. Лікар уролог розповів, що у нього просто не повинно бути зрілих сперматозоїдів, а за результатами аналізів він ще дитина. У нього навіть не выробатываются потрібні гормони.

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