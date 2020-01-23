Президент РФ Володимир Путін задумав відгородитися від зовнішнього цивілізованого світу

Стало відомо, що під час поїздки в Липецьку область президент РФ Володимир Путін запропонував звести "Велику російську стіну".

За його словами, вона повинна буде охопити близько чотирьох регіонів Російської Федерації, повідомляє видання Комсомольська правда.

Схоже Путін дійсно задумався закрити Російську Федерацію, звівши "залізну завісу" від цивілізованого світу. Щоб сховатися від світу він доручив звести щось на зразок Великої Китайської стіни, яка б охопила частину Росії.

Найцікавіше, що автор ідеї, президент місцевої наукової організації Олександр Бессуднов, зробив пропозицію - звести "російську стіну" по Білгородській засічній лінії. Вона виконувала захисну функцію в XVII столітті.

До всього іншого, Білгородська область межує з Україною. Після заяв Путіна про приналежність Росії окупованого Криму, а також про "споконвічно російський Донбас і Південно-Схід нинішньої України", президент РФ задумався, що Київ захоче раптом повернути під свій контроль "старі території".

Наприклад, частину Дону, Кубані, Бєлгорода, Орла, Курська, Воронежа, Стародуба і Таганрога. Тому й задумав поставити "російську стіну".

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