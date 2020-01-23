Один з найбільш скандальний пропагандистів Кремля Володимир Соловйов у приступі істерики жорстко накинувся на комуністів через Україну

Так, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов посипав бурхливими заявами після того, як російські комуністи звинуватили телеведучого і його колег-пропагандистів в тому, що вони спеціально роблять все можливе, щоб ворожнеча між Україною і Росією ніколи не закінчувалася.

Підібравши аргументи, в своє виправдання, він почав розповідати страшилки і фейки про Україну, які раніше озвучував екс-главред "РІА Новини Україна" Кирило Вишинський.

Своїми скандальними заявами він поділився в ефірі пропагандистської телепрограми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Так, він кинувся захищати українофобів топ-пропагандистів Кремля Ольгу Скабєєву, Євгенія Попова, що вони нібито не говорять нічого, крім правди. Адже нібито достатньо зайти в Київську Міськраду, щоб у цьому переконатися.

"Заборонені в Україні комуністи критикують Олечку Скабєєву, Євгенія Попова і мене, що ми виявляється сваримо всіх з Україною. Я питав у Кирила Вишинського: "Може немає ніяких бандерівців?". А він мені відповів: "Зайдіть в Київську Міськраду вони там всі сидять і гігантський портрет Бандери", - заявив скандальний топ-пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі.

Також раніше повідомлялося, що несамовитий пропагандист Володимир Соловйов посипав звинуваченнями у бік України. Так, він заявив, що Україна нібито порушила Мінські домовленості, закріпивши курс країни на вступ до НАТО, ввівши мовний закон і земельну реформу.