Президент Росії Володимира Путіна може закінчити, як Михайло Горбачов

Такою думкою поділився депутат Держдуми третього і четвертого скликань, полковник у відставці Віктор Алксніс, пише "Вільна преса".

За його словами, ідея зробити Держрада органом влади може закінчитися кровопролиттям.



"Це дійсно державний переворот. Не думаю, що Путін людина, яка, щоб домогтися свого, піде на все включаючи пролиття крові, як це було в жовтні 1993 року. Тому що, якщо в країні почнеться протидія нового перевороту, невдоволення доведеться подавити, і досить жорсткими методами", - стверджує він.

Також політик підкреслив, що Путін може закінчити, як Михайло Горбачов.

"Альтернатива плану з Держрадою пенсионерское майбутнє самого Путіна. Якщо він не зробить екстраординарні заходи, через чотири роки виявиться колишнім президентом опиниться в ситуації Михайла Горбачова. Дивлячись сьогодні на якого, думаєш: а адже колись це був президент великої наддержави і до чого дійшов, і в усьому винен", - уклав він.

Раніше журналіст Євген Булавка заявив, що посаду голови Держради для Володимира Путіна - це можливість очолювати будь-яке нове державне утворення.

За його словами, пункт про міжнародних угодах, анонсований Путіним у змінах до Конституції РФ, є нічим іншим, як замахом на невизнання факту розпаду СРСР і кордонів нових незалежних держав. І навіть більше - самого їх існування.

І прийняття цього рішення дасть можливість очолювати будь-яке нове державне утворення, яке може виникнути після приєднання до Росії нових територій.