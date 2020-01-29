Центральне командування США (US CENTCOM) стверджує, що більшість військових після події серйозно не постраждали і навіть вже повернулися на службу, але в мережі почала з'являтися абсолютно інша інформація з приводу обстрілу Іраном військових баз США в Іраку

Про це пишуть міжнародні ЗМІ.

В результаті ракетного обстрілу Іраном військових баз США в Іраку постраждали близько 50 американських солдатів, повідомив Пентагон. Їх госпіталізували в Кувейті, Йорданії та Ізраїлі, 34 з них отримали сильний струс мозку.

Примітно, що спочатку президент США Дональд Трамп особисто заявляв, що в ході обстрілу ніхто не постраждав. Але через тиждень стали з'являтися дані про постраждалих 11-16 осіб, які вже «повернулися в стрій». За інформацією, поширеною в ЗМІ станом на сьогоднішній день, вже 18 чоловік довелося відправляти до Німеччини на подальше обстеження.

Повідомляється також, що простежується явна неохота самого Трампа відповідати на запитання з приводу, всього раз він щось сказав журналістам по темі і накшталт:

«Я чув, пару синців у них, голова у когось болить, все ок». Таке ставлення до військових Штатів викликало негативну реакцію ветеранських організацій в державі, зокрема – ветерани зажадали від президента США вибачень за «фамільярність і байдужість до питань здоров'я американських солдатів».

Раніше ми повідомляли, 12 січня атаці піддалася військова база США в Іраку в 80 кілометрах від Багдада. Інцидент стався в провінції Салах ад-Дін, в районі авіабази приземлилися як мінімум сім мінометних бомб. В результаті нападу постраждали четверо військовослужбовців.

Також ми писали, між США та Іраном загострилися відносини після знищення генерала Касема Сулеймані. В результаті обстрілу іранцями американських баз у США, Трамп зробив важливу заяву. За його словами, він не буде прагнути до ескалації конфлікту з Іраном, але продовжить кампанію максимального тиску.

«Поки я президент США, Ірану ніколи не буде дозволено мати ядерну зброю», - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, з'явилися нові подробиці авіаудару по базі США: "знали за 2 години до атаки".

Як повідомляла Politeka, конфлікт між США і Іраном: "це добре спланований...", несподівані деталі.