Влада США приховували інформацію про зіткнення губоководної субмарини з залишками лайнера "Титанік"

Про це пише британське видання The Telegraph

Згідно з інформацією видання, в минулому році в залишки лайнера "Титанік", який затонув ще в 1912 році, врізався глибоководний апарат. Однак уряд США вирішив засекретити дані.

У вівторок керівник експедиції визнав, що підводний апарат «Тритон» потрапив в аварію, коли «інтенсивні і вкрай непередбачувані течії» призвели до того, що пілот втратив контроль. Це перше зіткнення з «Титаніком», про яке стало відомо з тих пір, як уламки були виявлені в 1985 році.

Згідно з документами, підводний човен вартістю $35 млн, що був найнятий британською компанією, вдаривв лайнер в липні.

Нагадаємо, що пасажирський лайнер "Титанік" в результаті зіткнення з айсбергом пішов на дно 15 квітня 1912 року. Це був перший рейс передового за тим часом судна - із Саутгемптона в Нью-Йорк. На борту корабля знаходилися 2208 пасажирів, 1500 з яких загинули.

За мотивами аварії знято кілька фільмів, найуспішнішим з яких стала робота Джеймса Кемерона 1997 року, яка довгий час вважалася самим касовим фільмом в історії.

Нагадаємо, дослідники відвідали на дні Атлантичного океану затонулий лайнер “Титанік”. Це перша експедиція за 14 років. Нагадаємо, що корабель зазнав аварії в 1912 році. Фахівці компанії Atlantic Productions оглянули корпус пароплава і прийшли до висновку, що судно після більш ніж сторіччя під водою знаходиться в жалюгідному стані.

Нагадаємо, що вчені виявили новий вид птахів: монстри з довгими пальцями, фото хижаків.

Як повідомляла Politeka, археологи виявили доісторичного монстра: «щелепу схожа на дзьоб», фото чудовиська.

Також Politeka писала, що вчені виявили рослину віком 115 мільйонів років: нова загадка планети.