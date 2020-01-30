Ймовірність того, що Россия розпадеться, дуже висока

Таку думку висловив відомий російський публіцист, журналіст й екс-депутат Олександр Невзоров, передає Politeka.

«Щодо розвалиться - подивимося, тому що це не тільки не виключено, а високо ймовірно», - вважає він.

За його словами, на даному історичному етапі Росія не зможе трансформуватися в державу іншого типу. Це в принципі неможливо, тому що якщо ця країна почне поважати чужу культуру, мову та ідентичність, це буде вже не Росія.

Все тому, що нетерпимість, як політична, так і територіальна, – це частина генетичного коду нації, впевнений Невзоров.

«Знайдіть мені хоча б 20 років, коли б вона не скоювала анексій, не вела загарбницьких воєн і не рвала б саму себе. Коли вона не могла дотягнутися до сусідів, то вона починала знищувати саму себе. Тому це буде вже не Росія», – пояснює він.

Раніше Невзоров хльостко пройшовся по виступу президента РФ Володимира Путіна на Федеральному зібранні. Він пригадав один з циркових номерів, який колись бачив. Тоді циркового бобра підняли на жердинці під купол цирку, а він на величезній висоті, просто над публікою довго і рясно мочився з висоти в захоплені очі глядачів.

Журналіст підкреслив, що після перегляду послання Путіна не може позбутися відчуття, що воно дуже вже нагадувало йому те шоу з бобром з тією тільки різницею, що «наш бобер вирішив замінити цирк у кінці номера».

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