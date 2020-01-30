Ймовірність того, що Россия розпадеться, дуже висока

Таку думку висловив відомий російський публіцист, журналіст й екс-депутат Олександр Невзоров, передає Politeka.

«Щодо розвалиться - подивимося, тому що це не тільки не виключено, а високо ймовірно», - вважає він.

За його словами, на даному історичному етапі Росія не зможе трансформуватися в державу іншого типу. Це в принципі неможливо, тому що якщо ця країна почне поважати чужу культуру, мову та ідентичність, це буде вже не Росія.

Популярні новини зараз

Мерзенна погода випробує українців на міцність, зима тільки починається: точний прогноз

Керівник "Квартал 95" видав всю правду про сварки і скандали із Зеленським: "Ми з Вовкою..."

Списання зайвих грошей і арешт рахунків: ПриватБанк притиснули до стінки

Доля "Сватів" вирішена, російська зірка видала всю правду: "Їдемо..."
Показати ще

Все тому, що нетерпимість, як політична, так і територіальна, – це частина генетичного коду нації, впевнений Невзоров.

«Знайдіть мені хоча б 20 років, коли б вона не скоювала анексій, не вела загарбницьких воєн і не рвала б саму себе. Коли вона не могла дотягнутися до сусідів, то вона починала знищувати саму себе. Тому це буде вже не Росія», – пояснює він.

Раніше Невзоров хльостко пройшовся по виступу президента РФ Володимира Путіна на Федеральному зібранні.  Він пригадав один з циркових номерів, який колись бачив. Тоді циркового бобра підняли на жердинці під купол цирку, а він на величезній висоті, просто над публікою довго і рясно мочився з висоти в захоплені очі глядачів.

Володимир Путін

Журналіст підкреслив, що після перегляду послання Путіна не може позбутися відчуття, що воно дуже вже нагадувало йому те шоу з бобром з тією тільки різницею, що «наш бобер вирішив замінити цирк у кінці номера».

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.

Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висловився про війну на Донбасі.