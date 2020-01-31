Президент Росії Володимир Путін серйозно хворий

Про це заявила екс-депутат Палати представників Національного зборів Республіки Білорусь Ганна Канопацкая.

Подробиці хвороби вона не повідомила. Однак екс-депутат зазначила, що саме з-за хвороби Путін так поспішає завершити політичні питання.

«Завдяки достовірних джерел стало відомо про те, що Путін серйозно хворий. У даний момент стає зрозуміло, чим викликана така поспіх, коли мова заходить про реалізацію плану «B», — написала політик.

Проте незабаром цей пост їй довелося видалити.

«Не минуло і доби, як несподівано і незрозуміло збудилися "відповідальні товариші" в рефлексії на моє повідомлення, що містить інформацію, отриману в Австрії, про стан здоров'я Володимира Путіна. Ще трохи, і мені остаточно зламають сторінки в Facebook і Instagram, причепом ще і заблокують половину Байнета. Так, будь ласка, видаляю. Тільки дайте команду перестати орудувати там монтуванням. Ну і я ж не проти, щоб всі були здорові, жили довго і щасливо», - написала Канопацкая.

Зазначимо, про проблеми зі здоров'ям Володимира Путіна повідомляється вже не в перший раз.

Нещодавно, на певні дивацтва звернув увагу політолог Олексій Голобуцький.

Його увагу привернуло свіже фото президента РФ, на якому той сидить за столом на одному з офіційних засідань. На знімку чітко видно судорожно стиснуті кулаки Путіна, які, на думку політолога, свідчать про його проблеми зі здоров'ям.

«Знову кулачки оніміли. Ми, звичайно, розуміємо, що є "основна версія" і "запасні" - але основна явно здає на очах. Кульгає, тепер вже і судоми пішли…», - зазначив Голобуцький.

Нагадаємо, у Путіна виявили незвичайне захворювання: "такий синдром був у Горбачова".

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