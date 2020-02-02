Серед тих, хто постраждав – жінки і діти...

У Великобританії неадекват напав на людей прямо посеред вулиці

НП сталася на півдні Лондона 2 лютого. Поліція вже кваліфікувала подію як теракт. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Twitter і міжнародних ЗМІ.

Відомо, що кілька людей отримали ножові поранення, а нападник був застрелений поліцією.

«Нападник був застрелений озброєними поліцейськими в Стретемі. За неточною інформацією - кілька людей отримали ножові поранення. Обставини з'ясовуються», - заявили в поліції британської столиці.

Scene in Streatham, south London, where a man has been shot by armed police in a "terrorist-related" incidenthttps://t.co/U66nylKGBU pic.twitter.com/LfV7TLbkhG — BBC News (UK) (@BBCNews) February 2, 2020

Update: Video of the scene in London where police have shot and killed a man following a stabbing. #Streatham #London #Shooting pic.twitter.com/ErAwx5V2v0 — Breaking News (@NewsAlertUK_) February 2, 2020

На вигляд нападникові було 35-40 років, міцної статури і середнього зросту чоловік. Зараз на місці НП працюють криміналісти, на кадрах видно, що труп нападника накритий білим матеріалом. Теракт був пов'язаний з нападом ісламістів, пише, зокрема, Sky News.

Кількість жертв і постраждалих в результаті нападу - уточнюється.

За останніми даними - свідченнями очевидців - чоловік увійшов до місцевого магазинчику і почав кидатися на людей, потім вибіг на вулицю, але його тут же ліквідували правоохоронці.

Крім того повідомляється, що люди бачили з вікна кафе, як той в чорній куртці вибіг на вулицю, і хотів сховатися за рогом. Також відомо - з опублікованих все тими ж очевидцями кадрів - що на вулиці, посеред тротуару була перевернута дитяча коляска, і що постраждала жінка, діти - дуже налякані. Зараз на місці працюють медики.

Раніше повідомлялося про те, що в стрілянина сталася в центрі Москви.

За даними оперативників, жінку розстріляли через конфлікт на дорозі. Чорний BMW, із якого стріляли - втік з місця:

«На 3-й Фрунзенській вулиці беха та "Лада" не поділили дорогу, водій "бумера" почав стріляти і випустив чотири кулі в скло противника», - повідомив «Mash». За даними джерела, 33-річна дружину водія "Лади" серйозно поранено.

Однак у прес-службі МВС росЗМІ повідомили, що все описане вище – не повністю відповідає реальності:

«За даними ЗМІ, чоловік випустив чотири кулі в лобове скло автомобіля, в якому перебувала жінка. Їй нібито знадобилася медична допомога». У столичному МВС інформацію спростували:

«У 18:36 на службу 02 надійшло повідомлення про дорожній конфлікт за адресою 3-я Фрунзенська 38/12. Встановлено, що між чоловіком і жінкою стався конфлікт». У поліції Москви повідомили, що постраждалих в ході конфлікту немає.

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