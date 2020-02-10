Що ж відомо про незвичайну історію кохання, яка приголомшила світ?

У США дві наречені вийшли заміж за одного нареченого.

Ще у квітні 2019 року наречений зробив своїм… коханим пропозицію, весілля відбулося й незвичайна родина зараз щасливо проживає у Штатах. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Instagram та матеріали «The Sun».

Так відомо, у Каліфорнії відбулося досить дивне весілля й подальше життя у шлюбі головних дійових осіб історії – традиційним не назвеш.

Спочатку була традиційна пара – яких мільйон - Ванесса і Джиммі познайомилися ще в школі і почали зустрічатися. Але дама згодом вирішила, що вона бісексуалка й пізніше – у їх житті з’явилася така собі Саммер.

«Дівчина є на десять років молодшою за пару, вони подружилися й згодом почали жити втрьох». Такі дивакуваті, на думку багатьох у мережі, стосунки тривають вже шість років:

«2019 року трійка заручилася. Була й неофіційна весільна церемонія». Гуляли з близькими й родичами, а у мережі – чимало доказів веселого весілля та щасливого сімейного життя незвичайної «родини».

Примітно, що не всі рідні молодят підтримали їх рішення:

«Батьки Саммер прийшли й зазначили, що побачивши, як щаслива в такому союзі їх донька, самі радіють. Але батьки Джиммі не прийшли й відмовляються приймати вибір сина».

Відзначимо, що 20 січня 2020 року актриса Памела Андерсон нібито зіграла таємне весілля з продюсером Джоном Пітерсом, який набагато старший за неї.

Вони недовго зустрічалися в 1989 році, потім розлучилися і відновили відносини наприкінці 2019 року, за кілька місяців до весілля. 1 лютого 2020 року було оголошено про розрив пари, менше, ніж через два тижні після весілля. Кілька днів потому з'ясувалося, що вони не були одружені офіційно.

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