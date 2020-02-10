Скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва продовжує робити гучні заяви про Україну

Дискусія про Україну почалася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", незмінними ведучими якої є затяті українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов.

Гості пропагандистської телепередачі захопилися обговоренням України і заявляли, що наша країна нібито "розірвана на частини". Крім того, вони кидали цинічні фрази про українських політиків, скандальна Скабєєва навіть назвала Зеленського "жалюгідним". Причин таких слів вона не стала називати.



Під час ефіру вони також чомусь припустили, що Україна хоче захопити Кубань. На тлі цих заяв, Скабєєва і вибухнула погрозами.

"Ми прийдемо і побудуємо нову Україну... От нехай прийдуть на Кубань. Чим це закінчиться? Це дуже скоро закінчиться! Така риторика може настрашити наш російський світ, і ми почнемо просування", - кричала одіозна пропагандистка.

А один з експертів, відомий своєю проросійською позицією і зовсім заявив, що етнічні території України нібито набагато менше діючих державних територій.

Також раніше повідомлялося, що скандальний топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Україна нібито не зможе повернути Донбас, а повинна повзати на колінах, вимолюючи прощення.

Пропагандист, відомий своїми українофобними заявами, звинуватив Україну у війні на Донбасі і вбивстві мирного населення. А також додав, що Донецьк і Луганськ ніколи не повернуться до складу України.

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав пропагандиста Соловйова, з'явилося яскраве відео.

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