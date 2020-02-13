Скандально відомий російський актор Станіслав Садальський зробив кілька гучних заяв про Україну



Так, актор Станіслав Садальський створив чергову байку в дусі кращих традицій пропагандистів Кремля про те, що в Україні ображають росіян, тому він вже ніколи не буде там виступати.

Крім того, він запропонував вигнати з Росії українських гастарбайтерів.

До всього іншого, він заявив, що вже давно пора визнати так звані республіки "ДНР" і "ЛНР":

"Нормальна думаюча людина в Україну і за гроші не поїде. Потрібно заборонити в'їзд до Росії гастарбайтерів. Не треба ідеалізувати Україну. Треба думати про своїх жителів, про те, де їм працювати. Нехай їдуть працювати до себе додому. І пора визнати "ДНР" і "ЛНР", - зазначив скандальний Садальський.

Також раніше повідомлялося, що Російський актор театру і кіно Дмитро Пєвцов зізнався, що не їздить в Україну з 2014 року, а пояснив це тим, що після зміни влади в країні "біси".

"Що ж робити: вони там неадекватні або з похмілля все життя, сбушники, хворі люди. Пошкодувати тільки їх можна. Припущення одне: вони там випивають-закушують весь час, випити закінчилося — в телевізор уткнулися: "О, дивись, а давай цього позбавимо!" Інших причин, нормальних, там немає", – видав він в одному з інтерв'ю.

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