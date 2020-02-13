На нього вже почали "полювання"

Онук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Айсултан Назарбаєв попросив у Великобританії політичного притулку

Таку заяву він зробив на своїй сторінці в Facebook. При цьому він поскаржився на величезний тиск з боку своєї сім'ї.

"Вся справа в тому, що я володію інформацією про высокомасштабну корупцію між урядом Росії і Казахстану. Я кажу про мільярди доларів США, вкрадених у народу Казахстану. Я опинився в центрі цієї жадібності і ненаситності моєї сім'ї, а зокрема, моєї мами (Дариги Назарбаєвої та її чоловіка Кайрата Шарипбаєва)", – йдеться у повідомленні.

За словами Назарбаєва, вся справа полягала в Газовому контракті, "де за копійки продається казахстанський газ російському "Газпрому".

"Там існує прокладочная компанія і на ній формується прибуток близько 1.5 млрд доларів США в рік. Гроші осідають в Сінгапурі і там вони діляться між Російською верхівкою, гаманцями Володимира Путіна, а зокрема, Олексія Міллера, керівника російського Газпрому", - розповів він.

Айсултан Назарбаєв, що за ним почали "полювання", і стали погрожувати.

Він пообіцяв, що всі деталі можна буде прочитати в його інтерв'ю Times.

Раніше повідомлялося, що онука колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Айсултана обвинялит в нападі на поліцейський. Мова йде про те, що хлопець вкусив лондонського поліцейського. Справа Назарбаєва-молодшого розглядалася в королівському суді.

Інцидент стався 5 червня 2019 року.

Нападу онука екс-президента піддався констебль Росс Сэмбрук, який, за однією з версій, намагався перешкодити молодому людині покінчити життя самогубством, коли той намагався вистрибнути з балкона готелю, де проживав Айсултан.

За версією казахстанських ЗМІ, подія трапилася у квартирі знайомої Айсултану дівчини. У неї зачинилися двері і дівчина попросила хлопця залізти через балкон і відкрити. Сусіди побачили на небезпечній висоті хлопця і тут же викликали поліцію. Правоохоронці, приїхавши на виклик, нібито вели себе дуже грубо.

Нагадаємо, Назарбаєв втягнув Україну в небезпечну гру, розкрито роковий план: "буде в 2014 році".

Як повідомляла Politeka, онука екс-президента Назарбаєва звинуватили в страшному злочині: «справу в суді».

Також Politeka писала, що дочка президента оскандалилася жорстоким заявою про дітей: «Виродки».