У Тегерані вже знайшли винних у ситуації

Іран не може розшифрувати чорні ящики українського пасажирського Боїнга, збитого в Тегерані 8 січня

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у Мюнхені на конференції з безпеки, відповідаючи на питання журналіста американського телеканалу NBC News.

Глава МЗС визнав той факт, що Іран не має можливості для розшифровки бортових самописців, проте при цьому підкреслив, що віддавати їх на розшифровку іншим країнам держава не збирається.

У своїх доводах він спирається на міжнародні правила, які дають Ірану право проводити розслідування катастрофи з літаком МАУ, однак потрібні програмне забезпечення, кабелі та спеціальні знання зі США або інших західних держав, щоб розшифрувати інформацію.

Заріф поскаржився, що вони попросили допомоги у Штатів, проте їм не допомогли ні програмним забезпеченням, ні досвідом.

За словами топ-чиновника, зараз і чорними ящиками не проводиться ніяких робіт.

У свою чергу його канадський колега Франсуа-Філіп Шампань заявив, що чорні ящики є власністю України, оскільки були частиною літака, що належить нашій країні. Як і Канада, Україна хоче отримати доступ до інформації на самописці

Нагадаємо, Boeing-737 авіакомпанії МАУ виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. В середу 8 січня рано вранці при зльоті з аеропорту в Тегерані він був збитий. При падінні літака загинули дев'ять членів екіпажу і 168 пасажирів, більшість з яких були громадянами Канади й Ірану. Українців на борту летіло 11 осіб.

11 січня відповідальність за трагедію взяв на себе Іран, визнавши, що військові помилково збили український літак.

Нагадаємо, Іран оприлюднив звіт розслідування катастрофи Боїнга.

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