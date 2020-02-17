Офіційний представник міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заговорила про розвал України

Черговою порцією маячні права рука Лаврова вибухнула в інтерв'ю одному із російських ЗМІ, передає Politeka.

За її словами, Україна на даний момент знаходиться на етапі розвалу, там «вже все порвано».

«Там вже немає часу для проривів… це час для штопання, художнього. І такою міцною і ґрунтовної. Держава розвалюється. Її треба збирати. Якийсь прорив? Про що ми говоримо?», – видала Захарова.

Далі – більше. За її словами, народ України, який витримав багато випробувань, з незрозумілої причини «купився на гасла «помаранчевої революції» і не тільки на них.

«Це ж все шито білими нитками. На людей, які видають себе за українців. Ніколи ними не будучи ні в культурному, ні в іншому якомусь сенсі й аспекті. Начепивши якісь там, я не знаю, вишиванки, прив'язавши якусь національну символіку, видають себе за поборників інтересів народу і цієї країни», — резюмувала скандальна чиновниця.

Раніше ми розповідали про те, що Захарова розкритикувала Україну в тому, що вона витісняє «неупереджений російський інформаційний контент».

Крім того, вона звинуватила українську владу в тому, що вони обмежують свободу слова в країні, адже Москва фіксує чергову спробу витіснення інформаційного контенту виробництва РФ і російськомовних матеріалів.

Ми також розповідали, що спікер МЗС РФ звинуватила Польщу у брехні. Причиною звинувачень стали слова польського посла в Німеччині про роль СРСР у перемозі над фашизмом і звинувачення в захопленні польських територій у 1939 році.

«Заяви щодо того, що Радянський Союз окупував сам себе, а саме так їх можна кваліфікувати, це показник того, що офіційна Варшава загралася», – видала Захарова.

Нагадаємо, Захарова зганьбилася постарілим видом після новорічних свят.

Як повідомляла Politeka, Захарова зганьбилася безглуздим виглядом після корпоративу.

Також Politeka писала, що веселощі Захарової на корпоративі не залишилося без наслідків, з'явилися кадри.