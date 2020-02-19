Туреччина та Російська Федерація не прийшли до консенсусу в питанні війни в Сирії

Як пишуть росЗМІ, про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, виступаючи перед членами правлячої Партії справедливості і розвитку, передає Politeka.net.

За його словами, Анкара не задоволена переговорами з російською стороною, і незабаром Туреччина може почати військову операцію в Ідлібі.

"Якщо країни, з якими ми ведемо переговори, не зроблять в Ідлібі, що потрібно, то ми самі зробимо це. Поки ми не отримали результату переговорів, який би задовольняв нас. Ми повністю готові до власної операції в Ідлібі, це тільки питання часу, можемо почати її в будь-яку хвилину, це життєво важлива для нас операція", - впевнено заявив Ердоган, натякаючи Володимиру Путіну на можливе фіаско в Сирії.

Більш того, Реджеп Ердоган попередив Володимира Путіна, що обговорював військову операцію в Ідлібі з лідером США Дональдом Трампом.

"Ідліб ми не залишимо режиму, він поки не розуміє нашу рішучість. Ми рішуче налаштовані перетворити Ідліб на безпечне місце і для мирних жителів, і для Туреччини, чого б це не коштувало", — затверджує турецький президент.

"У режиму залишилися лічені дні на те, щоб припинити свою агресію в Ідлібі і відступити до територій, визначених у сочинських угодах. Це - наше останнє попередження", - озвучив Ердоган жорсткий ультиматум Володимиру Путіну і Башару Асаду.

Раніше ми розповідали про те, що Реджеп Ердоган помстився Володимиру Путіну за ліквідацію турецьких військових. Так, лідер Туреччини під час приїзду в Україну надіслав президентові РФ потужний сигнал.

За словами публіциста і журналіста Віталія Портникова, перед Ердоганом стоїть непростий вибір: піти з Ідлібу, поступившись Путіну і показавши свою нездатність конкурувати з ним в Сирії, або зважитися на серйозну конфронтацію з Москвою. Судячи з усього, Ердоган почав вибирати другий варіант.

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