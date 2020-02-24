Знаменитий російський співак і актор Михайло Боярський зробив скандальну заяву про ворогів РФ

Як повідомляє Politeka.net, відповідне інтерв'ю він дав у програмі "А поговорити" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Ведуча Ірина Шихман запитала у Боярського, кого він вважає ворогами Росії. Артист здивував її відповіддю, заявивши, що ними є "всі, хто проти нас". Шихман була не згодна. На її думку, Росія на світовій арені сама виступає проти всіх.

Боярський заявив, що Російська Федерація робить все правильно, адже на їх боці сила і захист завдяки ресурсам, які знаходяться в РФ.

"Правий той, хто сильний, от і все. А ми повинні бути праві, тому що ми це заслужили. Правда в силі, звичайно. А хто ж проти сильного попре зі своїми звичаями, моральними принципами. Спробуй, не лізь до нас, ми багата країна і ресурсами, і людьми. Заздріть осторонь, тому що ми вміємо захищатися. Нападати не будемо, ні. Ми не нападали. Але харю начистим всім, хто тільки посміє", – заявив Боярський на слова журналістки.

Також раніше повідомлялося, що російський актор і співак Михайло Боярський грубо образив жінок, які наважуються завести дітей немолодому віці.

"Щоб у старості народити дитину, це не мрія – це придурь. Мені це не потрібно. Маленька людина з працею донесе труну до могили. Треба розраховувати тільки на себе. Перспективи не бачу», — різко відрізав актор.

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