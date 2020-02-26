Екс-помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що Україна не існує

Про це повідомляють "Актуальні коментарі".

За словами колишнього куратора Донбасу, України як такої не існує, а є тільки українство.

"України немає. Є українство. Тобто, специфічний розлад розуму. Дивним чином доведене до крайніх ступенів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає, або поки ще немає?" – заявив він.

За його словами, Україна завжди доставляла проблеми.

"Україна для імперської та радянської бюрократії завжди була справою клопіткою. То отаман Полуботок підведе, то западенці до Гітлера перекинуться. Примус силою до братніх стосунків — єдиний метод, історично довів ефективність на українському напрямку. Не думаю, що буде винайдено якийсь інший", – резюмував колишній помічник Путіна

Нагадаємо, в Кремлі звільнили з посади помічника президента головного куратора з питань Донбасу Владислава Суркова.

Про радикальне рішення президента РФ Володимира Путіна стало відомо ввечері у вівторок, 18 лютого. Як стало відомо, Путін підписав указ про звільнення свого помічника від посади. Документ набрав чинності.

Нагадаємо, Путін позбавився від "правої руки" заради нової стратегії по Україні, розкриті деталі.

Як повідомляла Politeka, відставка Суркова боляче вдарить по Україні, сплив підступний план Путіна.

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