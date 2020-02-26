Відомий сатирик Михайло Жванецький висловився з приводу подій в Україні
За його словами, українці відрізняються від росіян тим, що перші змогли зважитися на зміни в країні.
«Мені здається, що росіяни страшенно заздрять українцям. Тому що змогли, дозволили собі звалити знахабнілих злодюг", - вважає сатирик.
Крім того, він упевнений, що російське суспільство на таке не здатне і їм залишається тільки заздрити українцям.
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"Закомплексована російська більшість виправдовує свою бездіяльність, свою ненависть і своє безсилля «бажанням стабільності», тим що «вони всі там бандерівці і фашисти» і т. д. А насправді – це просто заздрість, що українці змогли, дозволили собі, не промовчали, не утерлись…", - заявив він.
Раніше музикант Юрій Шевчук закликав жителів Росії займатися своїми проблемами, а не думати про те, що відбувається в Україні.
За його словами, нескінченне мовлення пропагандистів на ТБ про Україну вже набридло і варто зайнятися проблемами самої Росії.
Крім того, музикант вважає Путіна і Зеленського єдиними, хто може зупинити війну на Донбасі.
Нагадаємо, скандал зі Жванецьким набирає обертів: посипалися погрози.
Як повідомляла Politeka, відомому коміку Жванецьким пригрозили в Україні: «Повинен відмовитися».
Також Politeka писала, Жванецький з орденом Путіна звернувся до українців: «Я все життя пишу».