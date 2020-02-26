Російський актор Володимир Гостюхін назвав причини громадянської війни на Україні"
Свій коментар він дав російським ЗМІ.
За його словами, все, що приходить в Україні є наслідком дій США.
"На жаль, це все влаштували навіть не бандерівці. Бандерівців використовує Америка. Я її називаю гніздом сатани. Вони колись говорили, що Радянський Союз імперія зла. Та ні, Америка - це лігво зла. Найгірше йде звідти! А Росія приходить в себе", - вважає він.
Погода різко зміниться, лютий наостанок здивує українців: з'явився точний прогноз
Вагітна зірка Кварталу 95 вперше показала кругленький животик: всі ахнули
Календар харчування на Великий піст: розклад по днях
Скандальна зірка Євробачення в шкіряних трусиках і прозорій сітці запалила не по-дитячому: "Кайф"
Крім того, актор упевнений, що в Україні панує "диктатура фашистів" і він закликав українців розсудливою.
"А на Україні - диктатура фашистів! Диктатура американофашистів! У влади - виродки, маріонетки-злочинці, яких поставив злочинний американський режим. Ніякої там демократії немає. Я б їм сказав - візьміться за голову. Отямтеся! Отямтеся! У вас дах поїхав", - закінчив він.
Нагадаємо, раніше російський музикант Юрій Лоза заявив, що Україна сама розв'язала війну на Донбасі та веде війну з українцями, що живуть там.
"Домовлятися з Донбасом все одно доведеться. Вони ж не збиралися виходити зі складу України. А ось ви туди полізли з війною, замість того, щоб цивілізовано з ними спілкуватися... Не вони ж бомбардують Київ, а ви бомбіть Донбас. І не вони до вас прийшли з автоматами, а це ви прийшли, тому чого ж на них-то валити!" - заявив він.
Нагадаємо, Валерій Леонтьєв змінився до невпізнання.
Як повідомляла Politeka, тяжкохворого композитора Крутого нещадно розіграли.
Також Politeka писала, що відомий композитор розлютив своєю заявою українців.