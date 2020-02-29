Президент Росії Володимир Путін в закордонні поїздки бере з собою особистий біотуалет

Такі особисті подробиці життя президента країни-агресора розкрив його колишній однокурсник Юрій Швець в блозі на "Обозреватель".

За його словами, інформація про стан здоров'я Путіна знаходиться під секретом.

"Не випадково Путін тягає з собою в усі закордонні поїздки особистий біотуалет, щоб всюдисуще ЦРУ не дізналося з продуктів його життєдіяльності чим він хворий і скільки йому ще залишилося. Здоров'я Путіна – безумовне табу і серед російських ЗМІ. Це не просто розгойдування човна, це замах на святе, на основи основ", – запевняє він.

Крім того, однокурсник президента РФ підкреслив, що той будь-які розмови про здоров'я вважає образою.

Раніше мережі висміяли цей страх президента Росії.



Відповідний запис опублікували в Twitter.

"Джерело ФСО: У Путіна є спеціальна людина, яка супроводжує його в туалет в зарубіжних поїздках. Продукти життєдіяльності президента збираються в контейнер, щоб не потрапити в руки спецслужб противника.", - говоритися в повідомленні.

В соцмережах досить бурхливо відреагували на таку новину.

"Ось ви смієтеся, а це можливо майбутній міністр каналізації Росії", " Це щоб не змогли визначити який двійник в даний момент присутні на заході. Для цього і стаканчик свій", " Це офіцер ФСО в званні полковника, який, в тому числі його підтирати...", "Головний говночист країни. Скоро на підвищення піде в губернатори.", "Щоб обдурити спецслужби, можна гадити в газетку, а в сортир зливати спеціально принесені з собою в контейнерах. Щоб там інтригуючі показники були.", - писали в мережі.

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