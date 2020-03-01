У небі над сирійської провінцією, де відбуваються військові загострення, був збитий повітряний апарат, який називають російським бомбардувальником Су-24

Відповідні кадри почали поширювати в інтернеті (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

На кадрах видно спалах в небі від вибуху, а також чути вигуки"Аллах акбар".

"Над Саракибом збитий літак. Стверджують, що це Су-24", - йдеться в повідомленні.

Однак в Міноборони РФ отпровергли інформацію про нібито ураженні з ПЗРК літака Су-24 ВКЗ Росії в повітряному просторі над Ідлибом.

"Інформація з посиланням на інтернет-ресурси бойовиків про нібито ураженні з ПЗРК літака Су-24 ВКЗ Росії в повітряному просторі над зоною деескалації Ідліб - фейк", - повідомили у відомстві.

Тим часом з'явилася версія, що це сирійська авіація боролася з турецькими безпілотниками в повітрі над Ідлибом.

За попередніми даними був збитий турецький дрон, який здійснював розвідувальну місію.

У той же час місцеві ЗМІ повідомляють, що командування сирійської армії оголосило про закриття повітряного простору над провінцією Ідліб.

Командування сирійський сил заявило, що будь-які повітряні цілі будуть вважатися ворожими і збиватися силами ППО.

Раніше ми писали, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір провести зустріч з російським лідером Володимиром Путіним для обговорення сирійського питання

Зустріч пройде 5 березня в Москві, повідомляють турецькі ЗМІ. Зазначається, що рішення дипломатичних питань між двома країнами прискорилося після смерті 34 турецьких солдатів у зв'язку з нападом на них військ диктатора Башара Асада в Ідлібі.

За даними джерел, московська сторона має намір вимагати від Туреччини узгодження нової карти Ідліб.

Відомо, що до складу делегації також увійдуть міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр національної оборони Хулуси Акар і президент MIT Хакан Фідан. Троє останніх вилетять в столиці РФ за день до запланованого заходу.

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