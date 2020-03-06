Актор Оскар Кучера дорікнув росіян в агресивному ставленні до України

Як передає Politeka.net, коментар він дав після свого останнього візиту в Україну.

"Я в захваті від українського глядача, який втомився від всієї цієї політичної бодяги і допоміг нам своєю підтримкою зробити прекрасну роботу!", – зазначив він.

Але водночас, актор обурився поведінкою росіян.

"А всім хто пише гидоту про те, що не треба туди їздити, навіщо ми туди поперлися, нах…р ми там потрібні.... Я скажу одне – мені вас шкода.... Як шкодують хворих... Але лікувати вас мені точно не хочеться. Горіть у своєму пеклі самі", – резюмував Кучера.

Раніше чоловік і продюсер Таїсії Повалій Ігор Ліхута заявив, що співачці в Україні заборонити ніхто не може.

"Таїсія - громадянка України, вона народна артистка України. Хто має право забороняти їй, громадянці України, народній артистці України, виступати і співати для українських громадян?! Це вони нехай роблять якісь висновки. А ми ніяких висновків робити не будемо. Ми - громадяни України, Тая - українська співачка, вона завжди нею була, є і буде", - заявив він.

А от українська співачка Ані Лорак, не побачила нічого поганого в тому, що виступає в Росії.

За її словами, художник не можна вказувати, де йому виступати. Вона впевнена, що всі люди брати. Тим більше росіяни і українці, які "дружні і братерські народи" споконвіку.

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