Коронавірус захоплює популярну серед туристів країну – кількість смертей там перевалила за півтисячі

Про це повідомляє Politika з посиланням на El Pais.

Так, кількість загиблих всього за добу збільшилася на 24% у порівнянні з попереднім днем – 514 осіб.

При цьому всього коронавірусом заразилися 6582 людини всього за 24 години. Найбільше лютує хвороба в Каталонії і Мадриді – там кількість хворих збільшилася до 39 73 чоловік.

Загальне ж число загиблих в країні від коронавіруса становить 2696 осіб. Одужали коло 3800 хворих.

До цього ми писали, шо іспанські військові знайшли в будинках престарілих "кинуті" тіла померлих від коронавіруса. Відомо, що моторошну знахідку виявили, коли приїхали дезінфікувати будинку людей похилого віку.

Міністр оборони Іспанії не розкрила точну кількість жертв.

"В деяких випадках військові знаходили літніх людей абсолютно без нагляду, а іноді навіть мертвими в своїх ліжках", - заявила вона.

У Моз пояснили, що трупи померлих могли залишати у ліжках, якщо були підозри, що перед смертю вони заразилися коронавірусом. Тоді їх не перекладали в холодильники, а залишали на місці до прибуття спеціально екіпірованих служб.

У міноборони Іспанії також заявили, що уряд не повинен допускати такого поводження з людьми похилого віку. Також вона запевнила, що в більшості подібних установ все в порядку.

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