Коронавірус може мати російське походження 

Такий варіант допустив колишній радянський дисидент і політв'язень Герман Обухів  у блозі на сайті "Обозреватель".

За його словами, є підозра про його російське походження і мутації вже на території Китаю.

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"В середині вересня 2019 під Новосибірськом в Державному науковому центрі вірусології та біотехнології (ГНЦ ВБ)стався вибух газового балона. Постраждав лише не дуже сильно один робочий, проте всі вікна в будівлі було вибито і незрозуміло які ще пошкодження зазнав цей центр", - відзначить він.

Як відомо, ГНЦ ВБ є одночасно і сховищем найбільш небезпечних вірусів, таких як лихоманка Ебола і SARS.

"Водночас неподалік група китайських працівників відчувала якийсь фантастичний парник для північних широт, після чого повернулася в Китай", - пише він.

коронавірус, епідемія, грип

Але влада РФ заперечували факт будь-якого витоку небезпечних вірусів з цього центру, стверджує Обухів.

"Мало місце зараження китайців яким-небудь вірусом в Сибіру і перенесення його в Китай в мутированном вигляді? – покаже час.", - пише він, і вказав на дивний збіг, що вже через два місяці в Китаї спалахнуло вогнище коронавіруса, розлетівшись по всій планеті.

А от  одіозний російський політик Володимир Жириновським впевнений, що поширення в Китаї коронавіруса COVID 19 є провокацією США.

Також Жириновський упевнений, що це не перший випадок.  За його словами спалах пташиного грипу також була зроблена спеціально тими, "кому не сподобалася британська яловичина".