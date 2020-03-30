У Росії ситуація з коронавірусом пішла на користь лише Путіну

Замість карантину в Російській Федерації оголосили неробочий тиждень під час якого Володимир Путін в рази розбагатіє

Таку думку озвучив російський фінансист і публіцист Слава Рабінович у своєму блозі на сторінках видання Inforesist.

Він також зазначив, що Путін прийняв радикальне рішення через коронавірус і "повісив" на бізнес виплати для працівників, які вирушили на так званий "російський карантин".

"Замість карантину – неробочий тиждень, вихідні довжиною в 9 днів, з збереженням зарплат. Гуляйте, пийте горілку, заражайте один одного! Причому за рахунок роботодавців – бізнесів. А не за рахунок держави", яку Путін ліквідував", - вважає експерт.

Рабінович також зауважив, що президент Росії підняв податки на дивіденди, про розірвання законів про подвійне оподаткування та про введення податку на відсотки по вкладах. І найцікавіше, що Путін навіть не спробував пояснити, яке відношення підняття податків має до боротьби з коронавірусом в РФ.

"Путін-мародер оголосив про підвищення податків на дивіденди, про розірвання законів про подвійне оподаткування та про введення податку на відсотки по вкладах. Добавка в скарбничку общака путінської ОЗУ (організоване злочинне угрупування - прим. ред). Росія, в особі Путіна та його ОЗУ, збирається виділити на боротьбу з коронавірусом, а також на ліквідацію наслідків економічних і фінансових втрат - рівно нуль", - заявив фінансист.

Він також поскаржився, що в той час, коли в США виділили на боротьбу з коронавірусом близько 2 трлн доларів, в Росії цього ніколи не зможуть зробити. Адже таких величезних грошей в РФ просто немає і не буде через санкції, до яких підвів країну Путін та його ОЗУ.

Крім того, Рабінович стверджує, що Путіна навіть коронавірус не зупинить він використає його, щоб збанкрутувати Російську Федерацію.

"Гебешний гопнік Путін та його ОЗУ підвели Росію під міжнародні санкції, які були накладені міжнародним співтовариством за путінський міжнародний бандитизм. Ці санкції не дозволять путінській Росії зайняти такого роду суми на міжнародному фінансовому ринку. А я вам казав, що Путін і його ОЗУ збанкрутять всіх вас, пам'ятаєте? Просто за допомогою чорного лебедя це станеться ще швидше", - резюмував експерт.

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