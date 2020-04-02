Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, на яких умовах готовий об'єднатися з Росією

Як повідомляє Politeka, глава держави прокоментував створення Союзної держави з РФ під час інтерв'ю в Мінську, передає агентство "Белста".

Олександр Лукашенко від імені Білорусі дав згоду дотримуватися договір з Росією. У той же час, він вимагає однакових умов для обох держав. Поки ж позиції нерівні як для громадян, так і для економіки.

"Договір існує. І ми ніколи від неї не відмовлялися. Ми готові йти по цьому договору, але залізобетонний принцип - рівні умови для людей, підприємств, держав. Зараз всі порушено", – повідомив Лукашенко.

Лукашенко додав, що китайський вірус зруйнував і те небагато, що було досягнуто. Так Росія без попередження закрила кордони, ізолювавшись від сусідів. За словами білоруського президента, росіянам варто було порадитися перед тим, як приймати радикальні заходи. "А як щодо формули "друг пізнається в біді"?", - обурився Лукашенко. Він підкреслив, що в Білорусі епідеміологічна ситуація набагато краще, ніж в Росії.

Незважаючи на це, Олександр Лукашенко не октазывается від ідеї злиття з Росією, якщо остання змінить свою політику.

"Якщо Росія сьогодні, відмовившись від цих імперських замашок (ми - великі, а ви - малі), готова на це, давайте вести переговори, давайте будемо визначатися", – наголосив президент.

Він не проти навіть єдиної валюти, якщо це буде не білоруський чи російський рубль. На його думку, зараз головні питання полягає в тому, кому стане на чолі емісійного центру: "Це буде на рівних або, оскільки Росія велика, вона буде управляти своїм рублем, а ми свій ліквідуємо і до них приєднаємося?".

Раніше Україна підтримала продовження Європейським союзом санкцій відносно Білорусі ще на один рік. Вона приєдналася до списку країн, які ввели ембарго на продаж білорусам зброї та обладнання, які можуть бути застосовані для репресій всередині країни. Крім того, окремі обмеження стосуються чиновників, обвинувачених у серії викрадень і вбивств, скоєних в 1999-2000 роках.

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