Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував російську допомогу в досить різкій формі

Голова сусідньої держави висловився про російські тести на виявлення смертоносного китайського вірусу, які надійшли в його країну. За його словами, якість цих тест-систем залишає бажати кращого, так як вони дають позитивні результати. Про це Лукашенко розповів в ефірі одного з білоруських телеканалів.

Як приклад президент навів історію з 15 росіянами, які приїхали в Білорусь, у яких нібито виявили захворювання. Він пояснив, що зараження було виявлено російськими тестами, однак пізніше китайські тести цього не підтвердили. Лукашенко явно вважає, що росіяни підставили його в цьому питанні.

«Багато тестуємо, але ще повинен вам відверто сказати, що я виявив, виходячи з цієї інформації, і вже не тільки я: тести — ні до біса. Навіть тут ось обстежили росіян (на атомну станцію приїхали), усіх 15 чоловік пролікували, досліджували російськими тестами — все позитивно. Знову поклади в лікарню і лікуй. Відмовилися від російських тестів, взяли свої, китайські — один тільки чоловік опинився коронавірусним», - розповів Лукашенко.

У мережі відразу ж почали обговорювати його заяву.

«може вони - на вагітність», «Григорич одумайся, Вова розсердиться. Нафту знову перекриє», «"Взяли свої, китайські" - бацька вирішив, що якщо вже інтегруватися, то краще відразу в Китай, щоб потім другий раз не переінтегруватися», «Як можна визначити тестом, у якого точність менше 50%?», - пишуть люди.

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