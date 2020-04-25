У мережі з'явилася інформація про те, що китайський лідер Кім Чен Ин помер через проблеми з серцем

Як повідомляє Politeka, про це йдеться у матеріалі New York Post.

Так, журналісти стверджують, що Кім схопився за груди і впав на землю під час відвідування сільській місцевості ще на початку квітня. Першу допомогу йому надав лікар, який супроводжував його, а також доставив у лікарню.

Там Кім Чен Ину провели операцію з шунтування серця, однак установка стента була проведена неправильно з-за того, що руки хірурга сильно тремтіли.

До цього ми писали, що американська розвідка перевіряє дані про погіршення здоров'я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Лідер КНДР переніс операцію, після чого його здоров'я різко погіршився. З-за серйозних проблем він вже більше тижня не з'являється на публіці і навіть пропустив найважливіший захід - урочисту церемонію з нагоди 108-річчя з дня народження його діда, засновника КНДР Кім Ір Сена.

За даними південнокорейських ЗМІ, 12 квітня Кім Чен Ин переніс операцію через кардіоваскулярного захворювання. Зараз він відновлюється після хірургічного втручання. Відзначається, що стан здоров'я лідера КНДР погіршилося за «ожиріння, перевтоми і куріння».

Як відомо, востаннє Кім Чен Ин з'явився на публіці 11 квітня. Після цього його не бачили на публічних заходах. Крім цього, він вперше за довгі роки пропустив важливу церемонію.

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