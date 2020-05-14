Канцелер Німеччини Ангела Меркель назвала "обурливою" спробу Росії зламати сервера Бундестагу та її офісу в парламенті
Меркель прокоментувала результати розслідування прокуратури з приводу хакерської атаки, вчиненої в травні 2015 року, передає Welt.de.
За словами Меркель, прокуратура отримала "вагомі докази" причетності Росії до злому серверів.
«Це заподіює біль, скажу чесно», - заявила канцлер Німеччини.
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Вона також додала, що щодня намагається працювати над поліпшенням відносин з російською стороною, проте подібні ситуації є «неприйнятними».
"Гібридні війни є частиною стратегії Росії... Це не полегшує відносини", - заявила Меркель і пригрозила наслідками: "Звичайно, ми завжди залишаємо за собою право вживати заходів, у тому числі проти Росії".
Нагадаємо, 5 травня Генеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт громадянина Росії Дмитра Бадіна, який підозрюється в причетності до зломів серверів Демократичної партії США, атакам на Бундестаг і Організацію по забороні хімічної зброї, а також до втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.
Раніше ми повідомляли, Росія і Німеччина провели переговори з Донбасу за спиною України. Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак в ефірі телеканалу "Росія-24" розповів, що провів консультації з врегулювання конфлікту на південному сході України" в офісі канцлера Німеччини Ангели Меркель.
За словами парламентера Путіна, консультації з помічником Меркель були успішними. Вони узгодили подальші дії.
"Досягли угоди про взаємні подальші дії щодо мирного врегулювання конфлікту…", - повідомив Козак.
Нагадаємо, особливий статус Донбасу: Путін терміново зв'язався з Меркель, що відбувається
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