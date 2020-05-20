Ось така розплата за маячну пропаганду

Головному російському пропагандистові Володимиру Соловйову можуть заборонити в'їзд на територію держави

Мешканці Італії, де у рупора Кремля є особняк на озері Комо, звернулися до глави МВС країни Лучани Ламорджезе з петицією, в якій просять заборонити Соловйову в'їзд на територію країни.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на соцмережі і росЗМІ.

На думку авторів петиції, яка опублікована на порталі Change.org, Соловйов з його агресивною риторикою «змусив багатьох молодих людей вступити в ряди приватних військових підрозділів і вести братовбивчу війну в таких країнах, як Україна і Сирія.

"Багато хто з цих людей втратили свої життя і забрали життя інших".

У зверненні також зазначається, що на гроші, отримані від пропаганди, цей чоловік обзавівся нерухомістю в Італії, де хоче оселитися. Однак, впевнені вони, тут йому не місце.

«Італійцям слід турбуватися у зв'язку з тим, що ця людина намагається влаштуватися в демократичній країні, хоча сам налаштований проти демократичних цінностей, проти цінностей Європейського Союзу», — йдеться в петиції.

Петицію, яка з'явилася в мережі в жовтні 2019 року, вже підписали понад 226 тисяч чоловік. Для того, щоб її розглянули, достатньо було 100 тисяч голосів.

Раніше ми писали, що головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов оскандалився безграмотною заявою

Так, він заявив, що Україна нібито не є частиною Європи.

Соловйов викреслив Україну з карти світу, заявивши, що нашій країні немає ні в Європі, ні в Азії.

"Так це нісенітниця собача! Ви не можете бути ні в Європі, ні в Азії. Ви знаходитесь в Україні. Ви зрозумійте — ви не піднімете земельку і з нею нікуди не дінетесь", — уїдливо відреагував на слова опонента пропагандист.

Крім того, Соловйов виступив з гучною загрозою в адресу України, заявивши, що якщо ВСУ не будуть відведені з фронту на сході, то держава втратить всю свою територію до Києва.



