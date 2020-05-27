Чеченський політичний діяч Джохар Дудаєв висловився щодо українського народу

Так, витяг з книги “Атака Ичкерийского Волка” , нариси політичної історії України" призводить slovech.co.

"Найбільша помилка це знехтувати українцями. Порахувати українців слабкими. Образити українців. Ніколи не кривдьте українців. Українці ніколи не бувають такі слабкі, як вам здається.

Не дай Всемогутній Аллах вигнати українців або відібрати щось у українців.

Українці завжди повертаються. Українці повернутися і повернуть своє. Але коли українці повертаються, вони не вміють розрахувати силу і застосувати її пропорційно. Вони знищать все на своєму шляху. Не ображайте українців. Інакше коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живуть на цій землі будуть заздрити мертвим".

До речі, радянський і російський співак Лев Лещенко зробив скандальну заяву про Україну.

Лев Лещенко підписав листа на підтримку дій Путіна по анексії Криму. Вважає псевдореферндум, який відбувся на півострові, "свідомим вибором кримчан". І зовсім не розуміє, у чому Україна звинувачує Росію.

До всього іншого, він виправдовував свій підпис кремлівською байкою про утиски російської мови в Україні, якою користуються багато пропагандисти Російської Федерації.

"Мене турбує наявність праворадикальної екстремістської групи, яка диктує умови - це раз. Це є. Мене турбує неможливість людей говорити російською мовою. І не треба мені говорити, що цього немає. Тому що я знаю чудово, тому що я і на заході був", - заявляв Лещенко.

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Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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